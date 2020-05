Aktien Europa: Anleger bleiben zuversichtlich - Airline-Aktien heben ab

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag an ihre Rally zum Wochenstart angeknüpft. Allerdings ging es mit den Kursen nicht ganz so deutlich nach oben wie am Montag. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,04 Prozent auf 3002,22 Punkte und bewegte sich damit weiter auf dem Niveau von Ende April. In Paris zog der Cac 40 um 1,57 Prozent auf 4611,34 Punkte an.

Der britische Leitindex FTSE 100 ("Footsie") gewann 1,68 Prozent auf 6093,49 Zähler. Die Londoner Börse war zum Wochenbeginn wegen eines Feiertags ebenso geschlossen geblieben wie die Aktienmärkte in den USA.

Die geopolitischen Spannungen blieben für den Moment im Hintergrund, die Anleger seien stattdessen ganz auf Fortschritte im Kampf gegen das Coronavirus fokussiert, schrieb Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. So kamen hoffnungsvolle Nachrichten aus den USA, wo der Impfstoffhersteller Novavax nun klinische Tests mit seinem Wirkstoffkandidaten gegen die vom Virus ausgelöste Erkrankung Covid-19 gestartet hatte.

Marktanalyst Neil Wilson vom Handelshaus CMC Markets sah die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen zur Stützung der Konjunktur als wesentlichen Kurstreiber der jüngsten Rally. So hatte die chinesische Notenbank versichert, ihren vorsichtigen geldpolitischen Kurs in der Corona-Krise fortzusetzen. Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau sagte, angesichts der niedrigen Inflation gebe es Spielraum, schnell und kraftvoll zu reagieren.

Aus Branchensicht hatten Aktien aus der Reise- und Freizeitbranche mit einem Plus von 6,74 Prozent eindeutig die Nase vorn. Zunehmende Reiselockerungen in der Corona-Krise bescherten insbesondere den Airline-Papieren Kursgewinne. Immer mehr Urlaubsländer heben mit dem Start der Sommerreisesaison ihre Einreisestopps auf und öffnen Strände sowie Hotels und Restaurants. Zudem bereitet die Bundesregierung nach dpa-Informationen ein Ende der weltweiten Reisewarnung für Touristen ab dem 15. Juni für 31 europäische Staaten vor, wenn die Entwicklung der Corona-Pandemie es zulässt.

Entsprechend euphorisch reagierten die Anleger: Die Papiere von Air France-KLM schnellten um rund 11 Prozent in die Höhe, jene von Ryanair zogen um knapp 6 Prozent an. Für die Anteilsscheine von Easyjet und IAG ging es sogar an der "Footsie"-Spitze um 19 beziehungsweise 20 Prozent nach oben.

Dazu passend nahmen im EuroStoxx die Aktien des Flugzeugbauers Airbus mit einem Plus von gut fünf Prozent den zweiten Platz ein. An der Index-Spitze kletterten die Anteilsscheine des französischen Triebwerksbauers und Technologiekonzerns Safran um rund sechs Prozent.

Am Index-Ende fielen die Aktien von Telefonica nach einem skeptischen Analystenkommentar hingegen um mehr als drei Prozent. Die Corona-Krise habe seine optimistischen Erwartungen an das operative Geschäft des Telekomkonzerns zunichte gemacht, schrieb der Experte Mathieu Robilliard von der britischen Investmentbank Barclays. Für die kommenden drei Jahre rechnet er nun nicht mehr mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum.

Bester Wert im Cac 40 waren die Papiere von Unibail-Rodamco-Westfield , die um gut zehn Prozent in die Höhe schnellten. Die Aktien des Einkaufszentren-Betreibers setzten damit ihre jüngste Erholung fort./la/jha/