AKTIEN-FLASH: BVB legen zu - Bis auf einen Punkt an den Bayern dran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die BVB-Aktien haben am Montag ihre Erholung nach einem für Borussia Dortmund positiven Fußball-Wochenende fortgesetzt. Sie stiegen im Nebenwerteindex SDax um 2,65 Prozent auf 5,63 Euro und kosteten damit so viel wie zuletzt im September. So konnten die Borussen dank eines Sieges über Hertha BSC Berlin den Patzer von Bayern München ausnutzen und sich bis auf einen Zähler an den Tabellenführer heranschieben. Der Münchener Serienmeister hatte im Heimspiel gegen Werder Bremen nur ein Unentschieden erzielt. Seit dem Zwischentief bei 4,17 Euro im Oktober haben die BVB-Aktien nun schon um rund 35 Prozent zugelegt./mis/eas