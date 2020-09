AKTIEN IM FOKUS 2: United Internet und 1&1 erholen sich - Netzagentur im Spiel

(neu: Xetra-Kurse, United-Kaufempfehlung auch von Metzler)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von United Internet sowie 1&1 Drillisch war am Dienstag ein Erholungsversuch angesagt. Für die United-Papiere ging es im MDax um sieben Prozent nach oben, während jene der Mobilfunktochter 1&1 im SDax um knapp drei Prozent anzogen. Am Montag waren sie wegen Gewinnwarnungen infolge des Streits mit Telefonica Deutschland um den Zugang zum O2-Netz um bis zu 28 Prozent eingebrochen.

Inmitten des Konflikts legt der Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch nun Hoffnung in die Bundesnetzagentur. Die United-Tochter will die anderen deutschen Netzbetreiber Deutsche Telekom und Vodafone offenbar mithilfe der Regulierungsbehörden zu neuen Verhandlungen rund um die Mitnutzung von deren Netzen bewegen. Auch gegen Telefonica wird dieser Schritt erwogen, hier laufen aber noch Verhandlungen.

Am Tag nach dem Kursrutsch blicken einige Analysten auf dem schwer gedrückten Niveau optimistischer auf United Internet. Zuerst empfahl die Commerzbank die Aktie wieder zum Kauf und später dann auch das Bankhaus Metzler. Beide erklärten, dass der Kurseinbruch am Vortag übertrieben gewesen sei und letztlich mit dem O2-Netzbetreiber Telefonica Deutschland eine brauchbare Lösung gefunden werde.

Commerzbank-Analystin Heike Pauls argumentierte, dass die nun auf dem Tisch liegenden Konditionen für einen neuen Roaming-Vertrag bereits besser seien als jene, die zuvor zur Senkung der Gewinnschätzungen und zu dem Kursrutsch geführt hätten. Metzler-Experte Holger Schmidt gibt sich fest davon überzeugt, dass die künftigen Preise für die Kapazitäten im O2-Netz eher sinken als mehrere Jahre stabil bleiben werden.

Zu 1&1 Drillisch gab es aber vorerst keine positiven Kommentare. Diverse Analysten kürzten am Dienstag ihre Kursziele für die Papiere der United-Mobilfunktochter. Analyst Stephane Beyazian von Mainfirst gab infolge der gesenkten Gewinnziele sogar seine bisherige Kaufempfehlung auf. Ein besserer Roaming-Deal werde zwar kommen, aber auch dieser garantiere kein operatives Ergebniswachstum, solange das Unternehmen nicht über ein eigenes Netz verfüge.

Die Papiere von United Internet waren am Vortag auf ein Tief seit April abgestürzt, jene von 1&1 sogar auf ein Tief seit März, kurz nach den Tiefstkursen infolge des weltweiten Corona-Crash. Die Unternehmen mussten jeweils wegen steigender Kosten für den Zugang zum O2-Netz ihre Gewinnziele kürzen. Sie streiten schon länger mit dem Telefonica-Konzern über die Preise für die Bereitstellung von Kapazitäten in dessen deutschem Netz.

Laut dem Metzler-Experten Schmidt hat Telefonica Deutschland auch ein Interesse an einer gemeinschaftlichen Lösung, um eine sinkende Auslastung des Netzes zu vermeiden. Hier waren die Aktien am Montag trotz der Nachrichten, die von Börsianern eigentlich als förderlich angesehen wurden, mit dem Gesamtmarkt deutlich unter Druck geraten. Am Dienstag rückten sie nun im MDax überdurchschnittlich um 1,6 Prozent vor./tih/bek/jha/