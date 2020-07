AKTIEN IM FOKUS: Deutliche Kursgewinne im Immobiliensektor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Immobilienaktien haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Niedrige Zinsen und die Tendenz der Anleger, in unsicheren Zeiten sichere Anlage-Häfen anzusteuern, wirkten als Treiber. Immobilienunternehmen schütten in diesem Jahr weiterhin teils hohe Dividenden aus, während beispielsweise Banken darauf verzichten. Auch das lockt die Anleger in den Sektor , der auch europaweit mit plus 1,4 Prozent die Nase vorn hatte.

Im Dax legten am frühen Nachmittag Deutsche Wohnen und Vonovia mit Aufschlägen von bis zu zwei Prozent ähnlich stark zu wie im MDax Aroundtown und Grand City Properties .

Im SDax sprangen Dic Asset um mehr als vier Prozent hoch und profitierten damit vor allem von positiv aufgenommenen Halbjahreszahlen. Der Gewerbeimmobilienspezialist hatte trotz Corona-Krise sein operatives Ergebnis deutlich gesteigert./ajx/fba