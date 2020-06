AKTIEN IM FOKUS: Gewinnrückgang bei IFF belastet Symrise nach Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Rekordhoch der Symrise -Aktie am Donnerstag haben sich zum Wochenbeginn die Gewinnmitnahmen ausgeweitet. Zuletzt verlor der Kurs am Montagnachmittag 3,4 Prozent auf 92,54 Euro. Am Donnerstag war der Kurs mit 100,55 Euro auf den höchsten Stand seiner Börsengeschichte geklettert.

Auslöser des Minus könnten Händlern zufolge Aussagen des US-Kontrahenten IFF sein. Das Unternehmen hatte von einem schwächeren Umsatz und einer ungünstigen Zusammensetzung des Produktportfolios in den ersten acht Wochen des laufenden Geschäftsquartals gesprochen. Auch habe die Corona-Krise mit gestiegenen Kosten im Einkauf und in der Produktion belastet. In der Folge sei der Bruttogewinn um zwölf Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Papiere von IFF fielen vorbörslich um 2,8 Prozent./bek/mis