Aktien New York: Dow legt etwas weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag an seine deutlichen Vortagesgewinne angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Zuletzt rückte der US-Leitindex um 0,16 Prozent auf 24 614,28 Punkte vor, nachdem er zwischenzeitlich wieder das Niveau von Ende April erreicht hatte. Gestützt wurde der Dow von Kurssprüngen bei einigen Einzelaktien sowie von der weiteren Entspannung am Ölmarkt.

Der marktbreite S&P 500 aber gab um 0,29 Prozent auf 2963,23 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 stand 0,60 Prozent tiefer bei 9427,80 Punkten. Börsianer verwiesen als Belastung auf wieder zunehmende Spannungen zwischen den zwei weltgrößten Volkswirtschaften USA und China./la/he