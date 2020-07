Aktien New York: Gewinnmitnahmen im Dow - Nasdaq 100 auf neuem Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Während die Anleger an der New Yorker Wall Street am Dienstag Gewinne einstreichen, ist der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 auf ein neues Rekordhoch geklettert. Zugleich sind richtungsweisende Impulse Mangelware: Die Berichtssaison kommt erst in der kommenden Woche langsam in Fahrt und auf Seiten der Konjunktur stehen vor Donnerstag keine potenziell kursbewegenden Daten auf der Agenda.

Der Dow Jones Industrial gab rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss um 0,72 Prozent auf 26 097,65 Punkte nach, womit die 200-Tage-Linie weiterhin eine Hürde für den US-Leitindex bleibt. Diese Linie gilt unter charttechnisch interessierten Anleger als wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 0,36 Prozent auf 3168,31 Zähler.

Der technologielastige Nasdaq 100 , der zeitweise etwas über 10 700 Punkten ein neues Rekordhoch markiert hatte, gab seine Gewinne zuletzt großteils wieder ab. Aktuell hält er sich mit 0,10 Prozent im Plus auf 10 614,35 Punkte.

Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda rechnet wegen der Corona-Krise "natürlich mit einer desaströsen Berichtssaison". Allerdings schauten die Investoren inzwischen eher darauf, wie positiv die Unternehmen die Corona-Lockerungen einschätzen. Doch auch hier habe es zuletzt in wichtigen Bundesstaaten wieder Rückschläge gegeben, und eine "zweite Welle der Angst" könnte den wirtschaftlichen Optimismus womöglich wieder dämpfen, befürchtet Erlam.

Von solchen Überlegungen unbeeindruckt ging es für zahlreiche Technologie-Aktien hoch zu neuen Rekorden: Im Dow erklommen Apple und Microsoft Höchststände und legten zuletzt um jeweils 0,7 Prozent zu. An der Nasdaq erreichten Facebook , Netflix und Tesla neue Höhen.

Auch die Amazon-Aktien hatten zeitweise ein Rekordhoch erreicht, gaben nun aber um 0,3 Prozent nach. Im Dow eroberten zugleich die Anteilsscheine von Walmart mit plus 6,5 Prozent die Index-Spitze. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen berichtete, will der Einzelhandelsgigant seinen Abo-Service Walmart in diesem Monat starten und damit Amazon Prime Konkurrenz machen.

Im Fokus standen zudem Aktien aus der Solarbranche: So sprangen Sunrun an der Nasdaq auf ein Rekordhoch bei 27,59 Dollar und legten zuletzt um rund 24 Prozent auf 26,47 Dollar zu. Vivint Solar schossen an der Nyse um rund 37 Prozent nach oben auf ein Fünfjahreshoch. Sunrun, größter Solarzellen-Installateur für Hausdächer in den USA, will den Konkurrenten Vivint Solar kaufen. Der 3,2 Milliarden US-Dollar (2,8 Mrd Euro) schwere Deal soll als reiner Aktientausch abgewickelt und im vierten Quartal abgeschlossen sein, sofern die Regulierungsbehörden zustimmen. First Solar profitierten von der geplanten Branchenkonsolidierung nicht. Die Papiere des Herstellers von Dünnschicht-Solarmodulen gaben um 0,7 Prozent nach./ck/fba