Aktien von Medizintechnikfirma Skan werden wohl zu 54 Franken platziert

Zürich (Reuters) - Die Anteile der Medizintechnikfirma Skan Group dürften am oberen Ende der Preisspanne platziert werden.

Gebote unter 54 Franken dürften nicht berücksichtigt werden, wie eine mit der Transaktion beauftrage Bank am Montag mitteilte. Die Angebotsspanne für den Börsengang war am Freitag bereits auf 52 bis 55 Franken eingeengt worden. Der Handelsstart an der Schweizer Börse SIX ist für 28. Oktober geplant. Der Hersteller von Isolatoren zur sterilen Abfüllung von Injektionsarzneien wäre der vierte Neuzugang am Börsenparkett in Zürich im laufenden Jahr.