Aktien Zürich Schluss: Freundlicher Start in die Woche

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet. In einem unentschlossenen Handel wechselten sich klarere Kursanstiege mit Ausflügen in die Verlustzone ab. Damit bewegt sich der SMI immer noch über der psychologisch wichtigen Marke von 10 000 Punkten.

Für etwas Erleichterung sorgte die Aussicht auf Konjunkturhilfen in den USA. US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag bestehende Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise per Erlass verlängert, nachdem eine Einigung im US-Kongress gescheitert war. Allerdings stehen Trumps Verfügungen laut Experten auf wackligen Beinen. Weiter haben sich die Spannungen zwischen den USA und China verschärft. Als Reaktion auf Sanktionen der USA gegen Politiker und Beamte in Hongkong und China verhängte die Regierung Chinas inzwischen ihrerseits Strafmaßnahmen gegen US-Bürger.

Der Leitindex SMI beendete die Sitzung um 0,23 Prozent höher auf 10 090,91 Punkten. Das Tagestief lag bei 10 061,19, das Hoch bei 10 144,11 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, stieg um 0,16 Prozent auf 1 541,80 und der breite SPI um 0,11 Prozent auf 12 511,72 Stellen.

Gefragt waren insbesondere Finanzwerte: So führten Credit Suisse die Gewinnerliste mit einem Plus von 3,1 Prozent an, dicht gefolgt von Julius Bär (plus 2,7 Prozent) sowie von Swiss Re (plus 1,9 Prozent), Zurich (plus 1,5 Prozent) und UBS (plus 1,7 Prozent). Einzig Partners Group (minus 0,7 Prozent) können dabei nicht mithalten.

Aus dem Handel war von Sektorrotationen zu hören, die zu Lasten der Techtitel gehen. Am unteren Ende der Tabelle rangierten denn auch Logitech (minus 2,9 Prozent), Temenos (minus 2,5 Prozent) und AMS (minus 1,9 Prozent), wie auch Alcon (minus 1,3 Prozent).

Weiter konnten auch die Zykliker Adecco (plus 0,9 Prozent) und LafargeHolcim (plus 0,9 Prozent) klare Gewinne einfahren. LafargeHolcim profitieren von einer bestätigten Kaufempfehlung und einem erhöhten Kursziel durch die Citigroup . Bei Adecco schien sich die Meinung durchzusetzen, dass die Zahlen von letzter Woche auf den zweiten Blick doch ziemlich ansprechend waren./tt/yr/AWP/fba