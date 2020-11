Aktionäre von Befesa erhalten zusätzliche Dividende

Das Metallrecyclingunternehmen Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164) wird den Aktionäre eine zusätzliche Dividende in Höhe von 0,29 Euro je Aktie ausschütten. Die Überprüfung einer zusätzlichen Dividende wurde bereits Ende April angekündigt. Der Dividendenabschlag (Ex-Dividenden Tag) findet am 30. November 2020 statt. Die Auszahlung erfolgt am 4. Dezember 2020.

Zusammen mit den 0,44 Euro, die bereits im Juli bezahlt wurden, beträgt die Gesamtausschüttung damit 0,73 Euro. Dies entspricht 30 Prozent des Jahresgewinns im Jahr 2019 in Höhe von 82,7 Mio. Euro. Die Gesamtdividende entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 40,85 Euro einer aktuellen Dividendenrendite von 1,79 Prozent. Im Vorjahr wurden 1,32 Euro ausgeschüttet.

Befesa ist auf das Recycling von industriellen Reststoffen aus der Stahlindustrie und Recyclingdienste für Aluminium und Salzschlacken fokussiert. Anfang November 2017 erfolgte der Gang an die Frankfurter Börse. Der Ausgabepreis betrug 28 Euro. Die Aktie des in Luxemburg beheimateten Konzerns wurde am 24. September 2018 in den SDAX aufgenommen.

Redaktion MyDividends.de