Aktionäre von Juniper Networks erhalten Dividende

Der US-Technologiekonzern Juniper Networks Inc. (ISIN: US48203R1041, NYSE: JNPR) schüttet am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 21 US-Cents je Aktie aus. Record date war der 1. März 2022. Im Vergleich zum Vorquartal (20 Cents) ist dies eine Anhebung um 5 Prozent.

Somit werden auf das Jahr gerechnet 0,84 US-Dollar Dividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 35,31 US-Dollar (Stand: 21. März 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,39 Prozent. Juniper Networks wurde 1996 gegründet und gehört zu den weltweit größten Netzwerkausrüstern. Im vierten Quartal 2021 (31. Dezember 2021) betrug der Umsatz 1,30 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,22 Mrd. US-Dollar). Unter dem Strich stand ein Gewinn von 132,9 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 30,8 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 1,13 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 11,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. März 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de