Aktionäre von Kühne & Nagel erhalten vorerst keine Dividende

Der Schweizer Logistikkonzern Kühne & Nagel (ISIN: CH0025238863) will den Aktionären für das Jahr 2019 vorerst keine Dividende ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die geplante Dividende von 4 Franken für das Geschäftsjahr 2019 soll auf einem neuen Konto zurückgehalten werden. Im Vorjahr wurde eine Dividende von 6 Franken ausgeschüttet.

Kühne + Nagel will damit zusätzlich die Liquiditätslage stärken und unterstützt die finanzielle Situation des Unternehmens in Hinsicht auf die Unwägbarkeiten der derzeitigen Krisensituation, wie weiter mitgeteilt wurde. Sollte sich im weiteren Verlauf des Jahres eine Normalisierung abzeichnen, behält sich der Verwaltungsrat vor, in der zweiten Jahreshälfte eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, um über eine allfällige Dividendenzahlung beschließen zu lassen.

Kühne & Nagel mit Sitz in Schindellegi im schweizerischen Kanton Schwyz beschäftigt 83.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. Der Logistikdienstleister hat seinen Fokus auf den Bereichen See- und Luftfracht sowie Landverkehr und Kontraktlogistik.

Redaktion MyDividends.de