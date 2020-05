Alibaba: E-Commerce-Riese mit Gewinneinbruch in Corona-Krise – Auch das neue US-Gesetz macht Anlegern Sorgen

Dem chinesischen Online-Händler Alibaba hat die Covid-19-Pandemie im letzten Geschäftsquartal die Geschäfte verhagelt. Zwar konnte der Ebay- und Amazon-Rivale zwischen Januar und Ende März im Jahresvergleich den Umsatz um 22 Prozent auf 114 Milliarden chinesische Yuan (14,6 Mrd Euro) steigern, wie das Unternehmen am Freitag in Hangzhou mitteilte. Unter dem Strich stand für den in New York an der Börse notierten Konzern wegen Bewertungsverlusten bei Investments aber ein Gewinneinbruch von 88 Prozent auf 3,2 Milliarden Yuan. Auch im laufenden Geschäft bekam Alibaba die Krise zu spüren, der operative Gewinn ging um 19 Prozent auf 7,1 Milliarden Yuan zurück.

Im Geschäft mit Cloud-Diensten, in dem Alibaba Speicherplatz und Rechenkapazität über das Internet zur Verfügung stellt, zogen die Erlöse um 58 Prozent auf 12,2 Milliarden Yuan an. Allerdings schreibt Alibaba in dem Bereich noch immer roten Zahlen. Die Chinesen wollen durch hohe Investitionen im Markt mit den US-Platzhirschen Amazon, Microsoft und Google Schritt halten.

Ant Financial wird abgekoppelt

Werbung Knock-Outs zur Alibaba Aktie Kurserwartung Alibaba-Aktie wird steigen Alibaba-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Im laufenden Geschäftsjahr (Ende März) will Alibaba den Umsatz auf über 650 Milliarden Yuan steigern. Der Ausblick sei aber insbesondere wegen der Corona-Krise mit Risiken behaftet. Im gesamten vergangenen Jahr zogen die Erlöse bei Alibaba um 35 Prozent auf knapp 510 Milliarden Yuan an. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss kletterte um 70 Prozent auf gut 149 Milliarden Yuan. Das lag vor allem daran, dass Alibaba die wesentliche Beteiligung Ant Financial stärker aus dem Konzern gelöst hatte, um sie auf einen möglichen Börsengang vorzubereiten. Für den Umbau hat Alibaba im Herbst ein Anteilspaket von 33 Prozent erhalten, was zu einem milliardenschweren Sonderertrag führte.

Vorbörslich zum US-Handel ist die Aktie etwa 2 Prozent im Minus. Anleger bewerten auch beim chinesischen Online-Riesen die negativen Auswirkungen durch die Corona-Krise als Belastung. Einen weiteren Grund für Druck auf der Aktie könnte es durch das neue US-Gesetz geben, dass es chinesischen Firmen erschweren soll, in den USA an den Börsen gelistet zu sein. Dies ist eine Maßnahme im Zuge des Handelsstreit mit China. Alibaba könnte davon betroffen sein.

Handelsstreit: Neues US-Gesetz ebnet Weg, chinesische Firmen von den US-Börsen auszuschließen - Wird der Konflikt mit den näher rückenden US-Wahlen wieder eskalieren?

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: testing/Shutterstock.com

– Anzeige –

Der Überlebensguide für den Börsencrash: Wie du jetzt am besten auf eine Marktkorrektur reagierst!