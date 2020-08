Alkoholfreies Bier läuft in Deutschland: Produktion fast verdoppelt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Alkoholfreies Bier hat sich für die deutschen Brauereien in den vergangenen zehn Jahren zum Renner entwickelt. 75 Unternehmen produzierten im vergangenen Jahr mit 4,2 Millionen Hektoliter fast doppelt so viel (plus 97 Prozent) wie noch im Jahr 2009, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Der Produktionswert betrug 361 Millionen Euro, und damit 164 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Die Entwicklung setzt sich fort: Auch im ersten Quartal dieses Jahres lag die abgefüllte Menge 8 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals.

Nicht ganz so rasant entwickelten sich in dem Jahrzehnt die Biermischgetränke. Mit 4,3 Millionen Hektolitern lag die Menge zwar etwas über den alkoholfreien Sorten, aber nur um 30 Prozent über dem Wert aus dem Jahr 2009. Ganz schlecht schnitt im Vergleich Bier mit einem Alkoholgehalt oberhalb von 0,5 Prozent ab. Seine Menge verringert sich dem beobachteten Zeitraum um 7,8 Prozent. Der Bierkonsum ist in Deutschland seit Jahren rückläufig. Gründe sind die demografische Entwicklung und ein gesundheitsbewussterer Lebensstil./ceb/DP/jha