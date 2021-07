ALL FOR ONE - Darauf haben die Aktionäre lange gewartet

Fast schon die Finger wund schrieb ich mir in den vergangenen Monaten mit Analysen zur Aktie von All for One. Das Unternehmen liefert eine hochinteressante Fundi-Story, der charttechnische Knoten wollte aber wiederholt nicht platzen. Das Analysenarchiv können Sie hier einsehen.

Als Trigger wurde in der letzten Chartbesprechung im Mai die Zone zwischen 65,40 und 66,20 EUR herausgearbeitet. Und tatsächlich gelang dem Small Cap aus charttechnischer Sicht der Ausbruch aus der mehrmonatigen Flagge wie auch der Anstieg über 66,20 EUR. Damit ist mittelfristig der Weg in Richtung 72,60 und darüber bis zum Allzeithoch bei 76,96 EUR frei. Rückläufe in Richtung 66,20 bis 65,40 EUR stellen nochmals antizyklische Einstiegsmöglichkeiten dar.

Fundamental meldete der Partner SNP heute, dass man die Kooperation mit All for One intensivieren möchte. Demnach wird All for One künftig mit SNP-Software auch Unternehmen ab 1.000 SAP-Usern einen Wechsel auf SAP S/4HANA ermöglichen. Neben der Erweiterung der Zielgruppe wird auch das Angebotsspektrum erweitert, unter anderem werden nun auch M&A-Projekte bedient.

Fundamental bleibt es dabei, dass 2020/21 aller Voraussicht nach ein Übergangsjahr für All for One werden wird. Ab 2022 möchte das Management wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Sollte dies auch nur ansatzweise gelingen, dürften neue Allzeithochs bei der Aktie nur mehr eine Frage der Zeit sein.

Fazit: Die Aktie von All for One hat sich charttechnisch freigeschossen. Rückläufe in Richtung 66 EUR stellen Kaufchancen dar. Mittelfristig sind neue Allzeithochs das Ziel.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 355,40 362,00 399,00 Ergebnis je Aktie in EUR 2,55 2,55 3,30 Gewinnwachstum 0,00 % 29,41 % KGV 27 27 21 KUV 1,0 0,9 0,9 PEG - 0,7 Dividende je Aktie in EUR 1,20 1,20 1,20 Dividendenrendite 1,74 % 1,74 % 1,74 % *e = erwartet

All-for-One-Group-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)