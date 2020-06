Alliance Data Systems zahlt Dividende aus

Die Alliance Data Systems Corporation (ISIN: US0185811082, NYSE: ADS) zahlt am heutigen Donnerstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,21 US-Dollar an die Aktionäre aus (Record date war der 14. Mai 2020). Auf das Jahr gerechnet werden damit 0,84 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 50,59 US-Dollar (Stand: 17. Juni 2020) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,66 Prozent. Im April 2020 wurde die Dividende um knapp 67 Prozent auf den aktuellen Betrag gekürzt. Alliance Data Systems ist ein Marketing-Dienstleister, der unter anderem Kundenkarten für den Einzelhandel verwaltet und auswertet. Das Unternehmen beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 (31. März 2020) betrug der Umsatz 1,38 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,33 Mrd. US-Dollar), wie am 23. April berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Ertrag von 30 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 149 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Seit Anfang des Jahres 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 54,91 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Juni 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de