ALLIANZ - Jedes Kaufsignal eine Falle

Mit dem Erreichen einer wichtigen Kurszielzone, die von 196,59 bis 204,80 EUR verläuft, gelang es der Allianz-Aktie noch im November den vorherigen, kurzfristigen Abwärtstrend zu kontern. Nach dem frühzeitigen Ende einer Korrektur und dem Anstieg über das Zwischenhoch bei 201,05 EUR sah es noch zum Jahreswechsel nach einem Ausbruch und damit der Fortsetzung der Rally in Richtung 225,00 EUR aus. Dreimal versuchten die Bullen in dieser Phase, die Widerstandszone zu durchbrechen und an die vorherige Rally anzuknüpfen und zogen doch dreimal den Kürzeren.

In der Folge musste der Wert in den letzten Tagen eine Gegenbewegung verkraften, die den ohnehin schwachen Anstieg seit Mitte Dezember gestoppt hat. Sollte die Aktie der Allianz auch noch unter den Support bei 194,60 EUR fallen, dürfte die Marktstimmung kippen und eine Verkaufswelle bis 187,10 EUR führen. Unterhalb der Marke wäre dann eine Topbildung im Bereich von 205,00 EUR bestätigt und in den kommenden Wochen ein Einbruch bis an die langfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe der Unterstützung bei 177,40 EUR zu erwarten.

Sollte den Bullen dagegen die Verteidigung der 194,60 EUR-Marke gelingen, dürfte die Aufwärtsbewegung der letzten Monate ein weiteres Mal bis 203,58 und 204,80 EUR führen. Ob auch das Verlaufshoch bei 208,35 EUR überschritten werden kann, ist aktuell fraglich.

