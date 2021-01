Altmaier will neuer US-Regierung im Handelsstreit noch etwas Zeit geben

Berlin (Reuters) - Europa sollte der neuen US-Regierung im Handelsstreit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zufolge noch etwas Zeit geben.

Wichtig sei es aber, sich künftig stärker auf offene Märkte und eine engere internationale Zusammenarbeit zu verlassen, sagte der CDU-Politiker am Montag bei einer virtuellen Diskussion des Weltwirtschaftsforums. "Wir sind in einer kritischen Situation." Die Rezession im Zuge der Coronavirus-Krise sei eine riesige Herausforderung. Wachstum müsse nun angeschoben werden, etwa durch Investitionen in klimaschonende Technologien.

Experten hoffen, dass Europa mit der neuen US-Regierung des Demokraten Joe Biden mehr Gemeinsamkeiten finden und ein Teil der gegenseitige Strafzölle aus den vergangenen Jahren wieder aufgehoben werden. Unter Bidens Vorgänger Donald Trump hatten sich die Handelsbeziehungen deutlich verschlechtert.