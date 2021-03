AMADEUS FIRE - Bullen müssen sich anstrengen

AMADEUS FIRE AG - WKN: 509310 - ISIN: DE0005093108 - Kurs: 126,000 € (XETRA)

AMADEUS FIRE erzielt 2020 einen Nettogewinn von 17,8 Mio. EUR (VJ: 24,0 Mio. EUR). Die Dividende soll €1,55 je Aktie betragen. Im Ausblick auf 2021 erwartete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von rund 20 % und Wachstum des operativen EBITA von über 15 %.

Warburg Research erhöht Kursziel für AMADEUS FIRE von €165 auf €170. Buy.

Quelle: Guidants News

Die Aktie von Amadeus Fire markierte im Februar 2020 ein Allzeithoch bei 162,60 EUR. Anschließend stürzte die Aktie innerhalb weniger Wochen auf ein Tief bei 68,80 EUR ab.

Nach einer Erholung auf 118,80 EUR konsolidierte der Wert monatelang seitwärts. Ab November 2020 drückte er gegen dieses Hoch. In den letzten drei Wochen schien der Ausbruch zu gelingen. Die Aktie setzte sich recht deutlich nach oben ab. In dieser Woche kommt es aber zu einem großen Rückschlag. Dieser fand gestern, also vor den Zahlen, statt. Nach den Zahlen erholt sich die Aktie etwas.

Rally gerät ins Wanken

Aktuell notiert die Aktie von Amadeus Fire in der Unterstützungszone zwischen 126,20 EUR und 123,40 EUR. Etabliert sie sich wieder über dieser Zone, dann könnte es in den nächsten Wochen zu Gewinnen in Richtung 138,00 EUR und sogar an das Allzeithoch kommen. Sollte der Wert allerdings stabil unter diese Zone fallen, könnte es zu Abgaben in Richtung 108,20 EUR kommen.

Zusätzlich lesenswert:

ALCOA - Das macht Freude

FRESENIUS SE - Bullische Trendwende im zweiten Anlauf?

INTEL - Aktie springt außerbörslich durch die Decke

Amadeus Fire

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)