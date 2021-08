AMAZON - Da sind heute EMA-Trader am Werk

Seit September 2019 bewegt sich das Kursgeschehen von Amazon in der markierten Range (Seitwärtskorrekturphase). Die Range reicht von ca. 2.880 bis ca. 3.550 USD. Durch die Range zieht sich seit Anfang des Jahres mit steigender Tendenz der rote EMA200. Dieser nachlaufende Indikator fungiert als mögliche dynamische Unterstützungsstruktur. Aktuell notiert dieser EMA bei 3.253 USD. In den zurückliegenden Handelstagen fiel der Aktienkurs zeitweise darunter ab, Stops wurden abgeholt. Heute nun das Rebreak darüber.

Spekulativ könnten antizyklisch ausgerichtete aktive Anleger versuchen eine Tradingposition aufzubauen. Es könnte darauf gesetzt werden, dass der EMA200 die leitende dominante Struktur ist und hier eine Stabilisierung und womöglich ein Boden entstehen kann. (Ich selbst bin eher prozyklisch ausgerichtet, ich versuche in beginnende Ausbruchbewegungen Positionen aufzubauen).

Amazon.com Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)