Amazon, Etsy, Shopify & Co.: Ist die Zeit der E-Commerce-Wachstumsaktien vorbei?

Amazon, Etsy und Shopify besitzen einige starke Gemeinsamkeiten. Alle drei können wir dem Bereich der Wachstumsaktien zuordnen. Zudem besitzen sie allesamt ihre operative Basis im E-Commerce. Wobei es in Teilen auch Erweiterungen des Kerngeschäfts gibt.

Erst neulich ist mir eine interessante Fragestellung bei meinen Recherchen aufgefallen: Nämlich ob die Zeit des E-Commerce und damit womöglich die von Amazon, Etsy und Shopify als Wachstumsaktien bereits vorbei ist. Eine spannende These, nicht wahr? Schauen wir im Folgenden daher einmal, was wir zur Bewertung der These und deren Ursprung wissen sollten.

Amazon, Etsy, Shopify & Co.: E-Commerce vorbei …?

Falls dich die Quelle interessiert: Es ist die schweizerische Handelszeitung, die mit einem solchen, zumindest ähnlichen Aufhänger getitelt hat. Wobei der Tenor im Laufe des Artikels ziemlich schnell und sehr eindeutig klar wird: Nein, die Zeit des E-Commerce ist nicht vorbei.

In der Argumentation wird davon gesprochen, dass der E-Commerce in Zeiten von COVID-19 ein starkes Wachstum hingelegt hat. Aber auch, dass es noch eine Menge Potenzial gibt. Von einer Verschiebung der Marktverhältnisse ist die Rede sowie davon, dass viele Händler gezwungenermaßen in den E-Commerce abdriften. Das könnte entsprechendes Potenzial beinhalten für Aktien, die sich auf solche Möglichkeiten in diesem Markt spezialisieren.

Ein weiteres Argument für den E-Commerce und pro Wachstumsaktien wie Etsy, Amazon, Shopify und Co.: Der Markt bietet nach Ansicht des Artikels im Allgemeinen noch weiteres Potenzial. Ein durch die Pandemie vorgezogenes Wachstum könnte die Aussichten natürlich kurzfristig schmälern. Langfristig seien die Wachstumstreiber weiterhin intakt.

Der Trend besitzt in Anbetracht der Durchdringungsraten in den meisten Märkten noch Wachstumspotenzial. Selbst Branchengrößen wie Amazon könnten beispielsweise noch mit exzellenten Wachstumsraten glänzen, was zeigt: Nein, der E-Commerce ist noch nicht vorbei.

Foolish weitergedacht!

Die Kernthese darf man getrost teilen. Aber man kann sie in Teilen auch weiterdenken. Nicht jede Aktie im E-Commerce-Markt muss schließlich auch mit Blick auf ihr jetziges Bewertungsmaß noch ein marktschlagendes Potenzial besitzen. Wobei Kandidaten wie Amazon, Etsy oder auch Shopify zumindest ein größeres Potenzial haben.

Amazon ist schließlich der klare Marktführer im westlichen Bereich, der einen enormen Marktanteil auf sich vereint. Besonders spannend könnten jetzt jedoch jüngere, dynamischere Chancen wie eben Etsy oder auch Shopify sein, die vom Aufschwung der Händler auf ihre Plattformen profitieren. Das ist schließlich auch ein Wachstumstreiber, den der besagte Artikel sieht.

Mit Blick auf die Bewertungen der drei Akteure ergibt sich außerdem ein gemischtes Bild. Amazon kommt inzwischen auf einen Börsenwert von 1,75 Billionen US-Dollar, Etsy als kleinster Akteur liegt bei ca. 28 Mrd. US-Dollar und Shopify kratzt an 160 Mrd. US-Dollar. Wer auch diese Bewertungsfaktoren würdigt, könnte noch viele unterschiedliche Chancen entdecken. Aus Foolisher Perspektive ist der E-Commerce-Wachstumsmarkt daher noch lange nicht final abgegrast.

