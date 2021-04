AMAZON - Starke Zahlen, starker Kurssprung

Amazon .com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 3.471,310 $ (NASDAQ)

Amazon übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $15,79 die Analystenschätzungen von $9,54. Umsatz mit $108,5 Mrd. über den Erwartungen von $104,46 Mrd. Das Betriebseinkommen von Amazon steigt im ersten Quartal um 122 Prozent auf 8,87 Milliarden Dollar und übertrifft damit den Ausblick von 3,0-6,5 Milliarden überdeutlich. Das Wachstum des AWS-Segment beschleunigt sich auf 32 Prozent nach plus 28 Prozent im Quartal zuvor. Amazon sieht im zweiten Quartal einen Umsatz von $110-116 Mrd (Konsens 107,58 Mrd). Quelle: Guidants News

Die Corona-Pandemie als Treiber für den E-Commerce allgemein und Amazon ganz speziell (aktuell sind über 200 Millionen Menschen weltweit "Amazon Prime"- Kunden), sowie starke Zuwächse im Cloud-Segment haben den Umsatz des Onlinehändlers um fast 50 % zum Vorjahresquartal und den Gewinn auf über 8 Mrd. USD gesteigert. Für das kommende Quartal erwartet man einen Umsatz in ähnlicher Höhe.

Nahe Kursziele als Widerstandsmarken

Damit wurden die Markterwartungen klar übertroffen und dies zeigte sich auch in der Kursreaktion: Gleich nach Börsenschluss zog der Wert der Aktie auf rund 3.650 USD an, setzte in der Folge aber wieder an den Bereich des aktuellen Allzeithochs bei 3.552 USD zurück.

Ein ähnlich starker Auftakt heute würde der Aktie ein neues Rekordhoch im Bereich des zuletzt anvisierten Kursziels bei 3.580 USD bescheren können. Sollte die Marke jedoch nicht mehr deutlich überwunden werden, könnte eine Korrektur bis 3.434 USD folgen.

Springt der Wert dagegen auch über 3.580 USD an, liegt das nächste charttechnische Ziel bei 3.640 USD, also auf Höhe des gestern erreichten Nachbörsenhochs. Sollte auch diese Hürde überwunden werden, könnte es in den kommenden Wochen sogar noch zu einer Rallyausweitung bis 3.730 USD kommen.

Unter 3.434 USD beginnt das große Zittern

Scheitern die Bullen dagegen am Allzeithoch bzw. an den Zielmarken bei 3.580 bzw. 3.640 USD dürfte die Aktie von Amazon in der Folge an die Unterstützung bei 3.434 USD korrigieren. Darunter würde die steile kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten und ein Pullback an die Oberseite der früheren großen Dreiecksformation vollzogen.

Dort, spätestens jedoch an der Unterstützung bei 3.301 USD sollte die Aktie nach oben abprallen. Andernfalls käme es zu einem Abverkauf bis 3.182 USD, der auch das Ende der Rally einleiten könnte.

Amazon Chartanalyse (Tageschart)

