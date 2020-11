Amazon startet Online-Apotheke - Konkurrenz an der Börse unter Druck

SEATTLE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Onlinehändler Amazon greift im US-Arzneimittelmarkt an. Über den neuen Service "Amazon Pharmacy" können Kunden in den Vereinigten Staaten künftig verschreibungspflichtige Medikamente bestellen, wie der Internet-Gigant am Dienstag in Seattle mitteilte.

An der Börse brachte der Vorstoß die großen US-Drogerie- und -Apothekenketten CVS , Walgreens und Rite Aid heftig unter Druck. Auch der Aktienkurs des SDax -Konzerns Shop Apotheke ging zurück. Dass Amazon es auf den riesigen US-Arzneimittelmarkt abgesehen hat, war schon länger klar. Der Konzern hatte den Einstieg seit Jahren vorbereitet und 2018 bereits die Online-Apotheke Pillpack übernommen./hbr/DP/fba/he