AMGEN - Biotech-Aktie der heutige Tagesverlierer im Dow Jones

Bereits seit Monaten kommt die Amgen-Aktie nicht vom Fleck. Der heutige Quartalsbericht sorgt ebenfalls für enttäuschte Gesichter bei den Anlegern. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 5 % auf 6,5 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie kletterte um 4 % auf 4,38 USD je Aktie, was vorrangig aber an Aktienrückkäufen lag. Negativ fiel wieder einmal der Ausblick aus. Der Gewinn nach GAAP soll im laufenden Jahr 2021 nnur mehr eine Spanne zwischen 8,84 bis 9,90 USD erreichen nach zuvor in Aussicht gestellten 9,11 bis 10,71 USD je Aktie. Die DZ Bank hat daraufhin prompt reagiert und den fairen Wert der Aktie von 285 auf 275 USD gesenkt, bleibt aber beim Rating "Buy".

Ob das so eine gute Idee ist, darf bezweifelt werden. Zumindest charttechnisch wurde mit dem Ausbruch aus einem Konsolidierungsdreieck innerhalb einer großen Range zuletzt ein Verkaufssignal ausgelöst, welches heute untermauert wird. Bei 220,00 liegt nun seine sehr wichtige Unterstützung. Sollte auch sie brechen, dürfte sich der Abverkauf in Richtung 210,33 USD ausdehnen. Auf der Oberseite bleibt es dagegen beim Trigger bei 261,00 USD. Erst darüber wäre mit weiteren Zugewinnen auf 276,69 und darüber 300,00 USD zu rechnen.

Fazit: Fundamental stagniert das Geschäft bei Amgen seit einiger Zeit. Passend dazu stagniert die Aktie. Antizykliker merken sich die 220-USD-Marke vor. Vor Erreichen des Ziels drängt sich dagegen kein Handelsmanöver auf.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 25,42 25,98 27,11 Ergebnis je Aktie in USD 12,31 11,97 14,40 KGV 19 19 16 Dividende je Aktie in USD 6,40 7,04 7,53 Dividendenrendite 2,78 % 3,05 % 3,27 % *e = erwartet

Amgen-Aktie

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 31.08.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)