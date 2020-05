ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Aurubis auf 'Add' - Ziel 47,50 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Add" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Der Kupferkonzern habe solide Resultate vorgelegt, in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres nehme aber der Druck auf die Gewinntreiber zu, schrieb Analyst Christian Obst in einer ersten Reaktion am Freitag. Mittelfristig blieben die Hamburger aber gut aufgestellt./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 08:01 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / / CEST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX