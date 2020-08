ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Telekom auf 18 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 16,50 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Bonner Telefonkonzern sei innerhalb der Branche überdurchschnittlich gut positioniert, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der deutsche Markt sei solide und die Tochter T-Mobile US habe zuletzt erfreuliche Zahlen vorgelegt./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / 23:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2020 / 04:00 / GMT

