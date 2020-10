ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für BASF auf 58 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 50 auf 58 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Mit dem neuen Kursziel reflektiere er die verbesserte Nachfrage in den Endmärkten sowie die jüngsten Kostensenkungen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zechmann erhöhte seien Schätzungen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr deutlich und berücksichtigt damit die positiven Vorabdaten sowie den Ausblick des Chemiekonzerns./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 23:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC

