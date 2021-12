ANALYSE-FLASH: Citigroup optimistischer für Versorger - RWE unter Favoriten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Citigroup ist für 2022 optimistischer für die europäische Versorger . In einem Umfeld von Stagflation und steigenden Strompreisen dürfte die Branche dank der Aussicht auf langfristig steigende Gewinne besser laufen als der Gesamtmarkt, schrieb die Analystin Antonella Bianchessi in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sie sieht zwar durchaus einige Risiken, hält ihnen aber die soliden Bewertungen und intakten Wachstumsaussichten entgegen.

Bianchessi setzt vor allem auf Iberdrola , RWE , Terna, Acciona und EDF . Dagegen rät sie weiter zum Verkauf von Enel , Orsted , Enagas, Uniper und Verbund./ag/mis