ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt Ziel für Sartorius auf 410 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Sartorius nach den erhöhten Jahreszielen von 327 auf 410 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf den verbesserten Ausblick des Laborausrüsters habe er seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebitda) für 2020 und 2021 erhöht, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX