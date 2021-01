ANALYSE-FLASH: Credit Suisse erhöht Ziel für Siemens Healthineers - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach vorläufigen Quartalszahlen von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Max Yates in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und hob seine Gewinnschätzungen an. Seiner Bewertung liegen nun die Schätzungen für 2022 zugrunde, hieß es zur Begründung des neuen Kursziels./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 04:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben