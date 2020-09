ANALYSE-FLASH: Credit Suisse startet Siemens Energy mit 'Outperform'; 26 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Bewertung der Papiere von Siemens Energy bei einem Kursziel von 26 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Analystin Iris Zheng begrüßt in einer am Dienstag vorliegenden Studie insbesondere den klaren Fokus auf Profitabilitätssteigerung. Hier die Ziele zu erreichen sei entscheidend, so die Expertin./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 02:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2020 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX