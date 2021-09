ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für L'Oreal auf 420 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für L'Oreal von 410 auf 420 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Derzeit liefere die Weltwirtschaft eher wieder negative Überraschungen, was den Kursen von Konsumgüterunternehmen in der Regel helfe, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt sorge sich stark vor steigenden Kosten, er selbst glaube aber an ein Nachlassen der Kosteninflation. Die Leitzinsen dürften vor diesem Hintergrund nicht deutlich anziehen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2021 / 06:34 / GMT

