ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt L'Oreal auf 'Overweight' - Ziel 410 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe die Erwartungen durch die Bank deutlich übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Jahresschätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) an./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2021 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX