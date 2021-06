ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 162 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens im Zuge des laufenden Kapitalmarkttages auf "Overweight" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Sein erster Eindruck entspreche seinen bisherigen Erwartungen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Umsatzziel des Industriekonzerns sei etwas ehrgeiziger als er erwartet habe. Die angehobenen Ziele für die Sparte Intelligente Infrastruktur sowie für das Zuggeschäft seien zwar positiv, entsprächen aber ebenfalls weitgehend seinen Annahmen./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 08:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 08:47 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX