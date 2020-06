ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt Munich Re auf 'Reduce' - Ziel 225 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Munich Re von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 205 auf 225 Euro angehoben. Die Entwicklung der Marktpreise für Schaden- und Unfallrückversicherungen sei zwar gut, die Coronavirus-Krise dürfte 2020 aber tiefe Spuren im Nettoergebnis der Münchener hinterlassen, schrieb Analyst Benoit Valleaux in einer am Montag vorliegenden Studie. In Anbetracht der fundamentalen Lage und der Bewertung der Aktie sei das Kurspotenzial nun kleiner als das des Sektors./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 08:13 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2020 / 08:19 / MESZ