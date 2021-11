ANALYSE-FLASH: UBS hebt Royal Mail auf 'Buy' - Ziel 575 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Royal Mail von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 440 auf 575 Pence angehoben. Vermehrte Corona-Restriktionen dürften das Paketaufkommen kurzfristig antreiben, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Chancen aus Sonntags- und Next-day-Lieferungen stärkten seinen Optimismus für Volumina und Preisstabilität mittelfristig./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2021 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT