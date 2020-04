ANALYSE-FLASH: UBS hebt SAP auf 'Buy' - Ziel 118 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 130 auf 118 Euro gesenkt. Die Walldorfer verfügten in der aktuellen Corona-Krise über einen mit 67 Prozent deutlich höheren Anteil wiederkehrender Umsätze als 2008 mit 49 Prozent, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ohnehin gelte augenblicklich "Big is beautiful". Er stellte die Anleger aber auf anhaltend starke Kursschwankungen ein./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

