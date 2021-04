ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für BMW auf 100 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BMW vor Zahlen von 85 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mustafa Hidir rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit einem herausragenden Jahresauftakt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

