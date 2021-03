ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Baywa auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Baywa von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 38 Euro angehoben. Das Erneuerbare-Energien-Geschäft des Agrarhandelskonzerns bleibe die treibende Kraft, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach herkömmlicher Energie habe erheblich von niedrigeren Heizölpreisen profitiert, dies habe den operativen Gewinn angetrieben. Das dürfte sich im laufenden Jahr aber nicht wiederholen./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

