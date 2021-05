Andersen Global baut Präsenz in Liechtenstein und der Schweiz aus

Andersen Global erweitert durch die Kooperationsvereinbarung mit NSF die juristischen Kapazitäten in Liechtenstein und der Schweiz und stärkt damit die Plattform der Organisation im Zuge ihrer weiteren Expansion in dieser Region.

Mit Niederlassungen in Vaduz und Zürich beschäftigt NSF 5 Partner und 40 Fachkräfte, die Privatpersonen und internationale Unternehmen betreuen. Der Full-Service-Standort in Liechtenstein bietet eine Reihe von Dienstleistungen in Rechtsfragen, Treuhand- und Vermögensverwaltung mit Kompetenzen in den Bereichen Bankwesen und Kapitalmärkte, Steuern, Gesellschaftsrecht, M&A, Schlichtung und Streitbeilegung, Vertrags- sowie Verwaltungs- und Verfassungsrecht. Zusätzlich agiert die Niederlassung in der Schweiz als eigenständige Schweizer Anwaltskanzlei und bietet Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen des Wirtschaftsrechts, wie beispielsweise in den Bereichen Steuerstrafrecht, Gesellschaftsrecht/M&A, Nachfolgeplanung, Erbrecht, Prozessführung, Restrukturierung, Zwangsvollstreckung und Insolvenz, Arbeitsrecht, Finanzmärkte sowie Handelsverträge.

„Seit mehr als 30 Jahren sind wir durch unsere umfangreiche Erfahrung und unser Wissen in der Lage, erstklassige Dienstleistungen anzubieten“, sagte Managing Partner Heinz Frommelt. „Diese Zusammenarbeit ist der nächste Schritt in der Weiterentwicklung unserer Kanzlei und stärkt unsere Fähigkeit, die Bedürfnisse unserer Mandanten über alle Grenzen hinweg zu erfüllen.“

Managing Partner Peter Nägele fügte hinzu: „Mit einem überwiegend internationalen Kundenstamm bildet die Möglichkeit, durch die Zusammenarbeit mit Andersen Global künftig umfassende, integrierte Dienstleistungen anzubieten, eine solide Grundlage, um eine wettbewerbsfähigere Plattform für unsere Kanzlei in der Region zu schaffen.“

„Die kundenorientierte Kultur von NSF deckt sich mit den Werten unserer Organisation“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Sie ist eine der größten unabhängigen und modernen Kanzleien mit lokaler und internationaler Fachkompetenz und setzt den Standard für juristische Dienstleistungen in ihrem Markt. Diese Zusammenarbeit ergänzt die allgemeine Expansionsstrategie unserer Organisation. Wir werden unser Team in der Region weiter verstärken und unseren Kunden über unsere Mitglieds- und Kooperationskanzleien ein umfassendes Angebot an globalen Fähigkeiten bieten.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 266 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210518006205/de/

Megan Tsuei

Andersen Global

415 764 2700