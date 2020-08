Andersen Global expandiert in Afrika mit Aufnahme von Eritreas ältester und größter Anwaltskanzlei

Andersen Global erweitert seine regionale Präsenz in Ostafrika durch eine Kooperationsvereinbarung mit Berhane Gila-Michael and Associates, der ältesten und größten Anwaltskanzlei in Eritrea.

Die Kanzlei wurde 1947 als Gila-Michael Bahta gegründet und 1974 in Berhane Gila-Michael and Associates umbenannt. Sie bietet eine Vielzahl von juristischen Dienstleistungen an, unter anderem in den Bereichen Unternehmens- und Wirtschaftsrecht, Rechtsstreitigkeiten sowie Beratung für Kunden in den Bereichen Bergbau, Öl und Gas, Landwirtschaft, Bank- und Finanzwesen und Bauwesen. Berhane Gila-Michael and Associates ist außerdem die einzige Kanzlei in Eritrea, die in Chambers Global als Tier 1 eingestuft ist.

„Unsere Kanzlei ist nach wie vor bestrebt, Mandanten mit unserem hochkompetenten Expertenteam auf höchstem Niveau zu betreuen“, kommentierte Berhane. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Global versetzt uns in die Lage, international zu wachsen und unsere Reichweite zu vergrößern, und ermöglicht es uns, unseren Mandanten die Ressourcen einer globalen Firma über alle Grenzen hinweg zur Verfügung zu stellen.“

„Unsere Zusammenarbeit mit Berhane Gila-Michael and Associates ist ein Beispiel für unser Engagement, mit den besten und klügsten Fachleuten unseres Teams nahtlos einen erstklassigen Service zu bieten“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Berhane und sein Team demonstrieren höchste professionelle Standards, und ich bin zuversichtlich, dass dies eine synergetische Gelegenheit für uns ist, wenn wir die Plattform und die Fähigkeiten unserer Organisation in der Region Afrika erweitern.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 190 Standorten vertreten.

