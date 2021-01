Andersen Global expandiert mit Unum Tax nach Schweden

Andersen Global startet die Expansion nach Schweden mit dem Kooperationsunternehmen Unum Tax und erweitert damit seine europäische Plattform.

Unum Tax wurde 2019 gegründet und bietet Steuerdienstleistungen für Unternehmen, Organisationen und Stiftungen an, wobei der Schwerpunkt auf großen und mittelständischen Unternehmen in allen Branchen liegt. Unter der Leitung von Managing Partner Lynda Ondrasek Olofsson ist das in Stockholm ansässige Unternehmen auf die Bereiche Steuerberatung, Due Diligence, Transaktionsbegleitung, Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Steuerstrukturierung spezialisiert.

„Das Fundament unserer Firma besteht aus erfahrenen Steuerberatern, die ihren Kunden mit Leidenschaft dabei helfen, das sich ständig ändernde Steuerklima zu meistern“, sagt Lynda. „Wir verstehen den Bedarf an innovativen, nahtlosen Lösungen auf lokaler und internationaler Ebene, und wir widmen uns der Bereitstellung von Best-in-Class-Dienstleistungen, um umfassende und maßgeschneiderte Lösungen zu gewährleisten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Andersen Global, da wir die gemeinsame Vision teilen, unseren Mandanten auf höchstem Niveau zu dienen.“

„Wir haben bereits eine funktionierende Beziehung mit der Firma aufgebaut, und ihre Erfahrung und ihr Wissen über diesen Markt erhöht unseren Wettbewerbsvorteil in der Region“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Die Firma teilt das Bekenntnis unserer Organisation zu Unabhängigkeit und Transparenz und stellt einen weiteren starken Baustein für unsere Organisation dar, während wir eine noch stärkere Präsenz in Europa aufbauen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6000 Fachleute weltweit und ist über Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 230 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210114005959/de/

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415 764 2700