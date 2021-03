Andritz steigert den Gewinn und verdoppelt die Dividende

Der österreichische Anlagenbauer Andritz AG (ISIN: AT0000730007) will für das Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro ausbezahlen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Beim derzeitigen Kursniveau von 40,35 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,48 Prozent. Im Vorjahr lag die Ausschüttung bei 0,50 Euro. Damit wird die Dividende verdoppelt. Die Ausschüttungsquote liegt bei knapp unter 50 Prozent.

Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Andritz AG findet am 24. März 2021 statt. Auszahltag der Dividende ist der 30. März 2021. Ex-Dividenden Tag ist der 26. März 2021.

Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 0,4 Prozent auf 6,7 Mrd. Euro und erreichte einen neuen Höchstwert. Das operative Ergebnis (EBITA) kletterte auf 391,7 Mio. Euro nach 343,2 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBITA-Marge stieg auf 5,8 Prozent (2019: 5,1 Prozent). Das Konzernergebnis (vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen) erhöhte sich auf 203,7 Mio. Euro (2019: 122,8 Mio. Euro).

Für das Gesamtjahr 2021 erwartet das Unternehmen aus heutiger Sicht einen gegenüber dem Vorjahr etwas verringerten Umsatz und einen Anstieg des EBITA. Das um Sondereffekte bereinigte EBITA wird in etwa stabil im Vergleich zum Vorjahr erwartet (EBITA 2020 bereinigt: 471,1 Mio. Euro).

Andritz ist ein Lieferant von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die metallverarbeitende Industrie und Stahlindustrie sowie die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung. Das Unternehmen beschäftigt rund 27.200 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de