Anleger werden wieder zuversichtlicher

Dank einer Entspannung am Ölmarkt versucht sich der Dax an einer weiteren Erholung und dämmt damit seine Wochenverluste etwas ein. Vor allem Bankwerte erholen sich und außerdem lohnt ein Blick in den MDax, denn es gibt Übernahmegerüchte zu Scout24.

