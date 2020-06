APA ots news: Drei gewinnt Connect Kundenbarometer Mobilfunk. - BILD

Wien (APA-ots) -

* 1. Platz bei Kundenzufriedenheit mit 122 Punkten. * Bestwertung für Kundenservice, Marke & Anbieter, Software und Tarif & Rechnung. * Schrefl: "Testsieg schönste Bestätigung für Mitarbeiter an Kundenschnittstellen."

Zum sechsten Mal in Folge hat Connect gemeinsam mit dem FiFT (Fachinstitut für Technikthemen) die Zufriedenheit von 3.341 Mobilfunkkunden aus der DACH-Region ermittelt. Die Umfrage in Österreich erfolgte im April 2020. Drei erhielt in den Kategorien Kundenservice, Marke & Anbieter, Software und Tarif & Rechnung Bestwertungen und gewann den Connect B2C Kundenbarometer mit 122 Punkten und der Note 1,8.

Rudolf Schrefl, CCO von Drei: "Die Tatsache, dass wir von unseren Kunden während der Krisenwochen im April am besten bewertet wurden, ist die schönste Auszeichnung für unsere Mitarbeiter. Wir haben bewusst auf Kurzarbeit verzichtet, weil wir in dieser herausfordernden Zeit jeden einzelnen Mitarbeiter im Kundenservice gebraucht haben. So haben viele mit ihrer Expertise von zuhause aus die Telefon-Hotline mitbetreut und dazu beigetragen, dass die Servicequalität trotz vermehrter Kundenanfragen gewahrt bleibt."

Um alle Ergebnisse der Umfrage möglichst neutral bewerten zu können, verwendet Connect den sog. WPS (WEKA Promoter Score), der die Kundenzufriedenheit auf Basis von fünfstufigen Noten ermittelt. Das Endergebnis wird aus den Wertungen der einzelnen Kategorien ermittelt, welche sich aus den diversen Faktoren zusammensetzen. So erhielt Drei beim aktuellen Kundenbarometer Mobilfunk Bestnoten für "sympathische Marke", "Wahrscheinlichkeit zukünftiger Kunde", "Weiterempfehlung", "Antwortgeschwindigkeit", "Qualität der Antwort", "Diensteangebot TV/ Video-Streaming", "Spachqualität" und "Preis/ Leistung".

[Mehr dazu ] (https://www.ots.at/redirect/kundenbarometer)

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 867 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0112 2020-06-10/12:40