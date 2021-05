APA ots news: UNIQA: Neue Leiterin des ExklusivVertriebs - BILD

Mit 1. September 2021 übernimmt Mag. Birgit Wastl, MA die Leitung des UNIQA ExklusivVertriebs

Wien (APA-ots) - UNIQA holt mit Birgit Wastl als neuer Leiterin des ExklusivVertriebs eine Branchenexpertin an Bord. Mit 1. September wird die gebürtige Salzburgerin ihre neue Rolle übernehmen. "Ich freue mich sehr, mit Birgit Wastl eine ausgewiesene Expertin im Versicherungswesen für uns gewonnen zu haben, die gleichzeitig über umfangreiche Expertise in den Bereichen Versicherungstechnik und Vertrieb verfügt", sagt Peter Humer, UNIQA Vorstand Kunde & Markt Österreich.

Birgit Wastl übernimmt mit der Leitung des UNIQA ExklusivVertriebs, der insgesamt 2.600 Personen umfasst, den größten gebundenen Vertrieb der heimischen Versicherungsbranche. "Durch ihre weitreichende Erfahrung ist Birgit Wastl die richtige Person, um im Rahmen unserer strategischen Ziele die Verankerung in den Regionen und die Verlagerung der Kompetenz dorthin weiter voran zu treiben", betont Humer. Schwerpunkte ihrer Arbeit werden unter anderem die Gestaltung und der Ausbau des UNIQA Netzwerkes im Vertrieb sowie die Unterstützung der Beraterinnen und Berater bei der intensiveren Nutzung von hybriden Vermittlungsmethoden sein. Wastl folgt Herbert Kaiser, der in Zukunft als Landesdirektor Burgenland tätig sein wird.

Zu den bisherigen beruflichen Stationen der 33-jährigen, die nach dem Studium der Rechtswissenschaften auch das Masterstudium Unternehmensführung an der FHWien der WKW absolviert hat, zählt unter anderem die KPMG Advisory GmbH, wo sie seit 2016 im Bereich Management Consulting mit Schwerpunkt Versicherungen tätig war. Davor war Birgit Wastl in einem international führenden Versicherungsunternehmen als Legal Counsel beschäftigt - ihre Schwerpunkte lagen in der rechtlichen Beratung der Bereiche Vertrieb, Versicherungstechnik und Marketing.

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 23.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern rund 15,5 Millionen Kundinnen und Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

