AppDirect kooperiert mit Adobe bei Angebot marktführender Produkte und Automatisierung und Optimierung des VIP Marketplace

Neue technische Integration ermöglicht nahtlose Bereitstellung, Verwaltung und Abrechnung von Abonnements über AppDirect Network Catalog

AppDirect®, das führende Unternehmen für Abonnement-Commerce-Plattformen, hat heute eine neue Zusammenarbeit mit Adobe angekündigt, mit der die führenden Produkte von Adobe wie Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud und Adobe Sign im AppDirect Network Catalog verfügbar gemacht werden. Autorisierte Wiederverkäufer von Adobe können jetzt eine in enger Zusammenarbeit entwickelte Integration nutzen, um Adobe-Lizenzen ohne teure und zeitraubende manuelle Verfahren über den VIP Marketplace von Adobe zu verkaufen und zu verwalten. Dies ermöglicht eine schnellere Skalierung, ein besseres Kundenerlebnis und einen höheren Umsatz.

Ab der heutigen Mitteilung können Wiederverkäufer von Adobe VIP Marketplace die erweiterten Plattformfunktionen von AppDirect zum Vereinfachen und Optimieren ihrer Umsätze nutzen. Zu diesen Ressourcen zählen automatisierte Commerce-Workflows wie Bereitstellung, intuitive Endverbrauchererfahrungen und leistungsstarke Ressourcen für Wiederverkäufer.

„Wir freuen uns, die Verfügbarkeit von Adobe-Lösungen im AppDirect Network Catalog bekanntgeben zu können: nicht nur, weil das bedeutet, dass wir eine Suite erstklassiger SaaS-Produkte anbieten können, sondern auch, weil damit der wahre Wert betont wird, den der Abonnement-Commerce liefern kann“, sagte Daniel Saks, Mitgründer und Co-CEO von AppDirect. „Wir können Technologiehändlern dabei helfen, ihre Geschäftstätigkeiten zu automatisieren, schneller zu skalieren und bessere Optionen für Wiederverkäufer und Kunden zu schaffen.“

CANCOM, ein führender Anbieter von Managed Services und Systemintegrator mit Sitz in Deutschland, hat die Verfügbarkeit von Adobe über den AppDirect Network Catalog bereits genutzt. „Wir bauen auf AppDirect, um eine Reihe von SaaS- und IaaS-Produkten bereitzustellen. Wir freuen uns daher, dass wir eine für uns vertrauenswürdige Plattform zum Wiederverkaufen und Verwalten von Adobe-Lösungen nutzen können“, sagte Khaled Chaar, Vizepräsident Cloud Marketplace bei CANCOM. „Dank der Nutzung von AppDirect zum Wiederverkaufen und Verwalten von Adobe konnten wir deutlich bei der Verwaltung sparen und gleichzeitig die Kundenbindung verbessern. Infolgedessen konnten wir uns noch mehr auf die Erweiterung unserer Geschäftstätigkeiten konzentrieren.“

„Der Ansatz von AppDirect zur zugänglicheren Gestaltung von Technologien passt zu unserem Ziel, autorisierten Adobe-Händler Innovationen und Skalierung zu ermöglichen“, sagte Claire Darley, Vizepräsident Digitale Medien bei Adobe EMEA. „Mit dieser Zusammenarbeit werden autorisierte Adobe-Händler in die Lage versetzt, sich schnell in den VIP Marketplace zu integrieren und unsere Produkte auf nahtlosere, besser skalierbare Art anzubieten. So erhalten unsere Kunden mehr Optionen und können sich auf das konzentrieren, was ihnen am wichtigsten ist: den Erfolg ihrer Unternehmen.“

Mit der Hinzunahme von Adobe setzt AppDirect den Aufbau des größten Portfolios der Welt mit erstklassigen, verkaufsfertigen SaaS- und IaaS-Lösungen fort. Zu diesen Produkten zählen Software und Services von Adobe, Microsoft, Google, VMware, Zoom, Box und anderen. Mit einem breiten Angebot vorintegrierter Lösungen kann AppDirect Technologiehändler bei schnellen Markteinführungen unterstützen. So können sie schnell mit gefragten wiederkehrenden Dienstleistungen die Umsätze voranbringen.

