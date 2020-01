Apple-Aktie: Maßlos überteuert oder spannende Kaufchance?

Die Aktie von Apple hat in den vergangenen Monaten und Jahren definitiv eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Bedingt durch einen zugegebenermaßen freundlichen Gesamtmarkt, eine Wandlung von einem Hardware- hin zu einem Softwarekonzern und auch stärkere Nebensegmente abseits des Hauptprodukts, dem iPhone, konnte die Aktie in diesen Tagen mächtig zulegen.

Derzeit notiert das Papier des Kultkonzerns aus Cupertino auf einem Kursniveau von 279,10 Euro (09.01.2020, maßgeblich für alle Kurse) und markiert damit seit einigen Tagen Rekordhoch nach Rekordhoch. Grundsätzlich eine Entwicklung, die für einen gewissen Erfolg spricht.

Aber was ist die Apple-Aktie auf dem derzeitigen Niveau? Eine Kaufchance oder inzwischen eine teure Angelegenheit? Eine spannende Frage, die förmlich nach einer Antwort schreit:

Attraktive Facetten sind vorhanden

Grundsätzlich dürfte die Apple-Aktie noch immer einige spannende Facetten zu bieten haben. Wie gesagt, der Kultkonzern aus Cupertino ist derzeit in einem Wandel und die Servicesegmente, die überdies über hohe Margen verfügen, werden immer wichtiger und wachstumsstärker. Das könnte hier möglicherweise auf eine goldene Zukunft hindeuten.

Egal ob App-Verkäufe oder auch Streaming-Dienste wie das jüngste TV-Format: Solche Dienste können einen gewissen Charme ausmachen und innerhalb des Servicesegments auf ein starkes Wachstum hindeuten. Möglicherweise sogar eines, das über kurz oder lang einen schwächelnden oder lediglich konstanten iPhone-Markt zu kompensieren vermag.

Auch in weiteren Bereichen, etwa bei den sogenannten Wearables, erlebt der Kultkonzern gegenwärtig eine Renaissance. Egal ob Airpods oder Apple Watch, all diese Produkte liefern gegenwärtig ein Wachstum und können sinnvolle Verknüpfungen zu anderen Bereichen herstellen. Den Wearables wird schließlich bereits seit Jahren eine Verknüpfungsmöglichkeit zum Gesundheitsbereich nachgesagt, das könnte hier ebenfalls noch monetarisiert werden. Eine Zukunftsperspektive scheint Apple daher operativ definitiv noch immer zu besitzen.

Es gibt aber auch bedeutende Abers …

Nichtsdestoweniger existieren auch weiterhin bedeutende und große Abers, die Investoren dabei bedenken sollten. Der Smartphone-Markt gilt schließlich als gesättigt und in diesem wichtigen und noch immer umsatzstarken Bereich wird der iKonzern wohl nicht mehr wachsen können. Eine Perspektive, die Investoren ebenfalls berücksichtigen sollten.

Die kleineren Bereiche könnten zwar zu einem Wachstum führen, allerdings sollte man als Investor hierbei kritisch hinterfragen, welches Potenzial sie wohl gemessen an der derzeitigen Bewertungslage noch erreichen können. Apple wird gegenwärtig schließlich mit einer Marktkapitalisierung von 1,4 Billionen (!) US-Dollar bewertet. Um lediglich um weitere 10 % zu wachsen, müssen 140 Mrd. US-Dollar an Unternehmenswert generiert werden. Das kommt verdächtig nah an den größten DAX-Konzern SAP heran, der es derzeit auf eine Marktkapitalisierung von immerhin 167 Mrd. US-Dollar bringt.

Auch die aktuelle Bewertung ist in Anbetracht der Perspektive und Größe alles andere als preiswert. Gegenwärtig beläuft sich das 2018er Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem 2019er-Gewinn je Aktie in Höhe von 11,97 US-Dollar und dem derzeitigen Kursniveau schließlich auf 23,3. Moderat sieht anders aus, wobei natürlich amerikanische Aktien generell relativ teuer bewertet sind in diesen Tagen.

Eine schwierige Situation

Apple könnte daher durchaus operativ noch eine spannende Perspektive besitzen. Der Wandel zum Softwarekonzern ist schließlich in vollem Gange und könnte die Margen langfristig erhöhen. Bereiche wie Wearables und Software versprechen ebenfalls weiteres Wachstum, trotz einer Schwäche im iPhone-Absatz.

Nichtsdestoweniger ist die derzeitige Größe und die Bewertung vergleichsweise teuer. Investoren sollten daher möglicherweise sehr genau evaluieren, welche Chancen und Risiken hier langfristig noch bestehen. Und ob Apple vor allem den eigenen Wert bei der aktuellen Marktkapitalisierung von über 1,4 Billionen US-Dollar noch signifikant weiter steigen kann.

Unsere Topaktie für das Jahr 2020

