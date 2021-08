Apple: Spekulationen um das neue iPhone schießen in die Höhe – die Aktie von Globalstar auch

Wir steuern auf den September zu. Damit auch auf die Präsentation des neuen iPhone 13. Wann genau Apple die Katze aus dem Sack lässt, steht noch nicht fest. Heiß im Rennen sind der 7. und 14. September. Aber nicht nur über das Datum wird heiß spekuliert, sondern auch über mögliche neue Funktionen. Ming-Chi Kuo, Analyst von TFI Securities, hat in der Vergangenheit schon immer ein gutes Näschen gehabt, wenn es um neue Technologien im iPhone geht. In einer Mitteilung am Wochenende sagte Kuo eine neue Kommunikationsmöglichkeit des Flaggschiffes von Apple voraus, die heute die Aktie von Globalstar stark in die Höhe treibt. Über 50 Prozent legt das Papier zu. Die Aktie von Apple steigt um gut 1 Prozent.

Satellitenkommunikation mit dem iPhone 13?

Ming-Chi Kuo spekuliert darauf, dass Apple mit der neuen Generation des iPhones technologisch wieder eine Vorreiterrolle übernimmt. „Wenn Apple die entsprechenden Softwarefunktionen aktiviert, können iPhone 13-Benutzer über Satellit anrufen und Nachrichten senden, wenn sie sich nicht innerhalb der 4G/5G-Abdeckung befinden“, schrieb der Analyst von TFI Securities. Den passenden Partner liefert der Experte direkt auch mit – Globalstar. Das amerikanische Unternehmen verfügt über ein bestehendes Satellitentelefonnetz von 24 Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn. Kuo spekuliert weiter, dass Apple wahrscheinlich mit Globalstar eine Kooperation eingeht, was der Aktie heute zu ihrem großen Kurssprung verhilft.

Konkurrenz auf dem falschen Fuß erwischt?

Sollte das neue iPhone wirklich über die Möglichkeit einer Sattelitenkommunikation verfügen, dann wären wohl für das Flaggschiff von Apple die so gehassten „Funklöcher“ aus der Welt geschafft und langsame Ladezeiten würden zumindest bei iPhone-Besitzern zur Vergangenheit gehören. Für das neue Modell wäre das ein gewaltiges Kaufargument und die Konkurrenz scheint diese Funktion/Möglichkeit noch nicht auf dem Radar zu haben. Apple würde damit beim Smartphone mal wieder technologisch neue Maßstäbe setzen, die sich auf die Verkaufszahlen auswirken dürften.

Aktie auf dem Weg zu neuem Allzeithoch

Angetrieben durch die Spekulationen rund um das neue iPhone ist die Aktie wieder auf dem Sprung zu einem Allzeithoch. Damit wird erneut deutlich, dass Rücksetzer im Kurs von Apple Chancen sind auf den Zug aufzuspringen. Bei der nächsten Gelegenheit sollten Anleger zugreifen. Nicht nur das neue iPhone dürfte für weitere Fantasie im Kurs sorgen. Da wäre noch ein E-Flitzer aus Cupertino. Bevor es allerdings ein Apple-Car gibt, könnte Tim Cook noch eine weitere neue Produktlinie einführen. Das Thema Augmented Reality soll beim Apple-Chef auch ganz weit oben auf der Beliebtheits-Skala stehen. Daher ist gut möglich, dass wir vor dem Auto aus Cupertino eine ganz neue Brille sehen werden.

Von Markus Weingran

Foto: John Gress Media Inc / shutterstock.com

