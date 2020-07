ARISTA NETWORKS - So langsam wieder einen Blick wert

Arista Networks ist ein US-Netzwerktechnikhersteller. Unter anderem stellt Arista sogenannte Layer-3-Switches her, eine Kombination von Routern und Switches. Zu den Kunden von Arista zählen beispielsweise Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google.

Nach einem fulminanten Lauf der Aktie bis in das Jahr 2019 hinein übernahmen die Bären das Ruder und leiteten eine Korrektur ein, im Zuge derer sich der Tech-Titel sogar halbierte und das in einem Jahr, in dem der Nasdaq 100 eigentlich nur eine Richtung kannte, nach oben. Insofern muss die Arista-Aktie im mittelfristigen Zeitfenster als Underperformer eingeordnet werden. Doch wie in anderen Analysen bereits beschrieben, sind das stets Momentaufnahmen. Eine Underperformance muss nicht bis in alle Ewigkeit anhalten. Den Spieß kann man auch umdrehen. Bis zum Jahr 2007 war eine E.ON-Aktie DAX-Schwergewicht und Outperformer. Der Rest dürfte bekannt sein.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Aktuell bringen sich die Bullen bei Arista zumindest in Stellung. Ein erstes Signal war der Ausbruch über eine Abwärtstrendvariante seit dem Allzeithoch bei 331,27 USD im Mai dieses Jahres. Auch erfolgte Ende Juni der erfolgreiche Pullback an den Abwärtstrend. Seither geht es wieder aufwärts.

Im heutigen Handel attackiert die Aktie bereits eine erste Hürde bei 241,89 USD. Etwas darüber wartet ein Doppelhoch bei 251,85 USD als Barriere. Schiebt sich der Wert per Tages-, besser noch per Wochenschlusskurs über diese beiden Widerstände, lässt sich mittelfristig deutliches Kurspotenzial ableiten. 289,45 und 331,27 USD lauten dann die nächsten Ziele. Stand jetzt bieten sich Absicherungen unter dem Zwischentief bei 204,72 USD an. Konsolidiert die Aktie dagegen einige Tage unter den Widerständen und bricht erst anschließend darüber aus, können Stopps auch deutlich enger unter das Tief der jeweiligen Konsolidierung gelegt werden.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 2,41 2,21 2,53 Ergebnis je Aktie in USD 10,63 7,29 8,25 Gewinnwachstum -31,42 % 13,17 % KGV 23 33 30 KUV 7,6 8,3 7,3 PEG neg. 2,2 *e = erwartet

Arista-Networks-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)